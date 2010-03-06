Видео. Cамый большой в мире «бикини-парад»

Более тысячи красавиц дефилировали через весь город Йоханнесбург.

Красота — большая, неизменная, неудержимая сила.

Как раз под таким девизом про бесконечную силу красоты и проходит из года в год улучшение мирового рекорда по количеству участников «бикини-парада».

Это у нас здесь все еще не уходит зима, а в Южной Африке, где организовали последнее такого рода событие, как раз в разгаре бархатный сезон.

Более тысячи женщин и девушек дефилировали через весь город Йоханнесбург, самый большой в стране, с целью отпраздновать приятный сезон года, хорошее настроение, а также получить все это с доброжелательностью.

Сара Мэнсфилд, организатор:

Мы тут вышли на самый большой в мире «бикини-парад» с целью прославить женственность, красивую походку, а еще собрать деньги на раннюю диагностику и лечение рака груди.

Согласитесь, что всем этим прогулкам сразу придается другое, серьезное, содержание, особенно если затронуть медицинскую тематику. А между тем рак груди — самый распространенный после рака кожи у женщин белой и желтой расы. Так что лечение в начале заболевания имеет большое значение.

Участница «бикини-парада»:

Необходимо перебороть рак, остановить его.