Видео. Cамый большой в мире «бикини-парад»

Красота — большая, неизменная, неудержимая сила.
Как раз под таким девизом про бесконечную силу красоты и проходит из года в год улучшение мирового рекорда по количеству участников «бикини-парада».
Это у нас здесь все еще не уходит зима, а в Южной Африке, где организовали последнее такого рода событие, как раз в разгаре бархатный сезон.
Более тысячи женщин и девушек дефилировали через весь город Йоханнесбург, самый большой в стране, с целью отпраздновать приятный сезон года, хорошее настроение, а также получить все это с доброжелательностью.
Сара Мэнсфилд, организатор:
Мы тут вышли на самый большой в мире «бикини-парад» с целью прославить женственность, красивую походку, а еще собрать деньги на раннюю диагностику и лечение рака груди.
Согласитесь, что всем этим прогулкам сразу придается другое, серьезное, содержание, особенно если затронуть медицинскую тематику. А между тем рак груди — самый распространенный после рака кожи у женщин белой и желтой расы. Так что лечение в начале заболевания имеет большое значение.
Участница «бикини-парада»:
Необходимо перебороть рак, остановить его.