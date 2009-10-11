Велогонка в стиле кантри

Полсотни непрофессиональных спортсменов из всех городов Беларуси съехались на соревнования в Раубичи.

За полтора часа мужчины должны были преодолеть 25 километров, женщины — 10. На трассе череда крутых спусков сменялась изнурительными подъемами. Но самыми сложными для гонщиков оказались сингл-треки, где спортсмены должны были показать не только физическую подготовку, но и технику владения своим байком.

Во время соревнований на площадке работала веломойка, а также дежурила машина скорой помощи. Из-за сложности лесной тропы, детей к соревнованиям не допустили.

Идею гонки кросс-кантри организаторы позаимствовали у поляков. В Беларуси она станет ежегодной, поскольку интерес к ней уже проявили гонщики из России и Украины.