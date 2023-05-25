В Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Результаты белорусов

В заключительный соревновательный день успешно выступили представители Беларуси. Так, в толкании ядра Алена Дубицкая с результатом 18 метров 88 сантиметров заняла первое место. Серебряная награда на счету еще одной нашей спортсменки Елены Трус – она толкнула ядро на 17 метров 81 сантиметр. К сожалению, в метании копья Татьяна Холодович допустила три заступа, не совершила ни одной результативной попытки и выбыла из борьбы. У мужчин Алексей Котковец метнул копье на 79 метров и 17 сантиметров и также занял первое место. Карина Демидик в прыжках в высоту выступила блестяще – она показала результат 1 метр 91 сантиметр и даже превзошла знаменитую россиянку Марию Ласицкене. У Демидик – золото. И, наконец, Виолетта Скворцова в тройном прыжке в заключительной попытке показала результат 14 метров 41 сантиметр и стала победительницей соревнований. 14 метров 41 сантиметр – это личный рекорд Виолетты и четвертый результат сезона в мире.