В Раубичах определяют лучших юных биатлонистов Минской области в рамках соревнований «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. В Раубичах определят, кто представит Минскую область в финале соревнований по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января проходят смешанные эстафеты. Около 300 юных спортсменов предварительно успешно прошли региональные отборы. Это лучшие лыжники и стрелки, которые не занимаются биатлоном в спортивных школах. Победителей определят в трех возрастных группах. В составе команд – 4 человека. Они должны преодолеть дистанцию протяженностью до трех километров.

Карина Усик, учащаяся Горковской средней школы Стародорожского района: Я начала усиленно заниматься подготовкой к «Снежному снайперу» с 10 лет, с 5 класса. Вышла на область.

Людмила Жукова, главный тренер Минского областного этапа соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба:

Это как раз не профессиональные спортсмены. Но конкуренция от этого не меньше. Эти наши соревнования зачастую могут стать отправной точкой вхождения в большой спорт наших детишек. Нужно отметить хорошую экипировку – она заметно улучшилась. Подготовка участников радует.

Финал турнира «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба пройдет также в Раубичах. Старты назначены на середину февраля. На дистанцию выйдут юные спортсмены, показавшие лучшие результаты на областных соревнованиях.