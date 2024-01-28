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В Раубичах определяют лучших юных биатлонистов Минской области в рамках соревнований «Снежный снайпер»

28 января 2024 11:14
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Новости Беларуси. В Раубичах определят, кто представит Минскую область в финале соревнований по биатлону «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Раубичах определяют лучших юных биатлонистов Минской области в рамках соревнований «Снежный снайпер»-1

28 января проходят смешанные эстафеты. Около 300 юных спортсменов предварительно успешно прошли региональные отборы. Это лучшие лыжники и стрелки, которые не занимаются биатлоном в спортивных школах. Победителей определят в трех возрастных группах. В составе команд – 4 человека. Они должны преодолеть дистанцию протяженностью до трех километров.

В Раубичах определяют лучших юных биатлонистов Минской области в рамках соревнований «Снежный снайпер»-4

Карина Усик, учащаяся Горковской средней школы Стародорожского района:
Я начала усиленно заниматься подготовкой к «Снежному снайперу» с 10 лет, с 5 класса. Вышла на область.

В Раубичах определяют лучших юных биатлонистов Минской области в рамках соревнований «Снежный снайпер»-7

Людмила Жукова, главный тренер Минского областного этапа соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба:
Это как раз не профессиональные спортсмены. Но конкуренция от этого не меньше. Эти наши соревнования зачастую могут стать отправной точкой вхождения в большой спорт наших детишек. Нужно отметить хорошую экипировку – она заметно улучшилась. Подготовка участников радует.

Финал турнира «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба пройдет также в Раубичах. Старты назначены на середину февраля. На дистанцию выйдут юные спортсмены, показавшие лучшие результаты на областных соревнованиях.

# Биатлон

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