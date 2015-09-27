В парке имени 900-летия Минска прошел легкоатлетический пробег «Золотая осень»

Новости Беларуси. В парке имени 900-летия Минска 27 сентября прошел легкоатлетический пробег «Золотая осень». Его посвятили Дню машиностроителей. На старт вышли как профессиональные сборщики и конструкторы, так и учителя, студенты, школьники и врачи.

Погоде вопреки. 350 участников вышли 27 сентября на старт легкоатлетического пробега. «Золотая осень» собрала спортсменов-любителей всех возрастов. Не остался в стороне от события и Андрей Короленко. Невероятно, но в свои 79 мужчина может пробежать более 30 километров.

Андрей Короленко, участник легкоатлетического пробега «Золотая осень»:

Я из Жодино и бегаю только 11 лет. Я хоть и старый, а на марафоне я совсем юный.

Плечом к плечу с уже состоявшимся полумарафонцем бежал и совсем начинающий спортсмен. Климу всего три годика, но это далеко не первая в его жизни дистанция на тысячу метров. Мальчика поддерживает вся семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клим Гнедчик, участник легкоатлетического пробега «Золотая осень»:

Я бежал один километр.

Оксана Гнедчик, участник легкоатлетического пробега «Золотая осень»:

Настроение прекрасное, погода нам не помеха. Дети тоже сказали, что в любую погоду пойдем на это мероприятие.

Сохранять бодрость участникам удавалось не только за счет боевого настроения. В перерывах между гонками всех спортсменов угощали горячим чаем. Согревающий напиток и крики болельщиков – на площадке у «Чижовка-Арены» было по-настоящему жарко.

Сентябрь 2015 года оказался богат на спортивные мероприятия. «Гонка легенд» от Дарьи Домрачевой и Минский полумарафон на День города объединили тысячи любителей активного образа жизни. Такая популярность еще раз доказывает, что Беларусь – страна действительно спортивная.

Ни дождь, ни шквалистый ветер не помешали старту 29-го легкоатлетического забега. Мокрые и счастливые участники финишируют один за другим. И, несмотря на то, что это соревнование, проигравших здесь нет.