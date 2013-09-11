В Новополоцке проходит финал республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В спортивных баталиях на стадионе «Атлант» в Новополоцке в течение трех дней будет определена лучшая команда страны. Победитель определиться 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревнованиях участвуют только детские любительские команды. Поэтому юные спортсмены, которые любят погонять мяч во дворе, смогут продемонстрировать свои лучшие качества и попасть в специализированную школу по футболу. Праздник детского футбола «Кожаный мяч» объединил все области Беларуси.

Победителя ждет чемпионский кубок, а всех участников турнира памятные призы от Президентского спортивного клуба, который выступает одним из организаторов ежегодных соревнований по футболу.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

Ребята полностью выкладываются на футбольном поле и стараются проявить себя как можно лучше, чтобы получить и завоевать трофей.

Томаш Гумеров, тренер команды «Атлетик» (Минск):

Путь их длинный футбольный, кто будет стараться - всегда есть шанс заиграть получше.