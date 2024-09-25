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В НОК чествовали победителей и призёров игр «Дети Азии»

25 сентября 2024 13:35
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В Национальном олимпийском комитете чествовали победителей и призеров летних Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В НОК чествовали победителей и призёров игр «Дети Азии»-1

Мультиспортивный форум с 25 июня по 7 июля проходил в Якутске. Юные белорусские спортсмены подтвердили высокий класс, завоевав в итоге 78 медалей, 27 из них – высшего достоинства. Четырехкратными чемпионами стали Анна Орловская и Андрей Литвинович – легкая атлетика, трижды на высшую ступень пьедестала поднимался пловец Роман Гальмак. Высокие результаты показали представители тхэквондо, волейбола, баскетбола 3х3, художественной гимнастики. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко наградил медалистов и их тренеров денежными сертификатами, а представители медицинского и преподавательского персонала получили грамоты от министра спорта и туризма нашей страны Сергея Ковальчука.

# Спортивные соревнования

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