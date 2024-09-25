В НОК чествовали победителей и призёров игр «Дети Азии»

Мультиспортивный форум с 25 июня по 7 июля проходил в Якутске. Юные белорусские спортсмены подтвердили высокий класс, завоевав в итоге 78 медалей, 27 из них – высшего достоинства. Четырехкратными чемпионами стали Анна Орловская и Андрей Литвинович – легкая атлетика, трижды на высшую ступень пьедестала поднимался пловец Роман Гальмак. Высокие результаты показали представители тхэквондо, волейбола, баскетбола 3х3, художественной гимнастики. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко наградил медалистов и их тренеров денежными сертификатами, а представители медицинского и преподавательского персонала получили грамоты от министра спорта и туризма нашей страны Сергея Ковальчука.