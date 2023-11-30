В Минске стартовал Кубок РЦОП по стрельбе из лука в помещении

Данный турнир открывает для лучников зимний сезон. Особенно много здесь молодежи. Юные спортсмены проявляют себя на дистанции в 18 метров и набираются сил для других соревнований. Кубок РЦОП проводится в закрытом формате, но для наших атлетов подготовлен насыщенный календарь, который включает и турниры за рубежом.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

Все хотят показать свой результат, который готовили уже по полгода. И мы со стороны руководства Федерации ждем от них результатов, личных побед. Нас будет радовать выполнение нормативов мастера спорта, кандидатов в мастера спорта. Это всегда приятно, когда наши дети показывают такие результаты. В следующем году у нас будут соревнования «Дети Азии», где будет представлена стрельба из лука. Это 16 лет и моложе. Эти соревнования будут подводящие к этому старту. Мы здесь уже отбираем, на кого мы сделаем ставки и кто поедет на эти игры, достойно представит нашу страну. И я уверен, что наша молодежь нас никогда не подведет.