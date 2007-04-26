В белорусском футболе - кадровые перестановки

Ближайшего соперника национальной сборной Беларуси по футболу - команду Болгарии, к июньским отборочным матчам Чемпионата Европы будет готовить Станимир Стойлов, возглавляющий ныне софийский клуб Левски - лидера болгарского чемпионата. Стойлов, сменивший на этом посту, ушедшего в добровольную отставку Христо Стоичкова, получил временный статус. Перспективы его работы во главе сборной на постоянной основе прояснятся после поединков с белорусами. 2 июня - в Минске и 6 июня - в Софии.