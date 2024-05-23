В Анкаре продолжается финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

На эти старты отобрались по 36 лучших представителей вида спорта у мужчин, и у женщин. Среди них и белорусские пятиборцы Мария Гнедчик, Анастасия Прокопенко и Максим Марук. Во второй соревновательный день в полуфиналах женского турнира спортсменки определяли сильнейших в плавании, конкуре и лазер-ране. По его итогам Мария Гнедчик в полуфинале А поделила первое место с египтянкой Сальмой Абдельмаксуд и вышла в решающий раунд. Анастасия Прокопенко в полуфинале Б заняла 12-е место и завершила выступление на турнире. В пятницу в борьбу вступит Максим Марук. А победители и призеры станут известны в субботу, 25 мая.