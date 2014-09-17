Уроки для начинающих скейтеров: трюк Hardflip от скейтбордиста Виталия Царя

Hardflip

«Хардфлип» - это продвинутый базовый трюк, пользующийся популярностью у скейтеров. Представляет собой комбинацию двух трюков: frontside pop shove it (шавит за спину) + kickflip. Если берешься за хардфлип, то неплохо бы хотя бы иметь приблизительное представление, как делаются эти элементы. А лучше для начала научиться им. По сравнению с хардфлипом процесс обучения, скорее всего, займет гораздо меньше времени. - Ступню толчковой ноги размести на хвосте, а ведущую ногу поставь чуть дальше середины доски, согни колена и сконцентрируйся. - Щелчок. Без него не обходится практически не один трюк. Чем удачнее «щелкнешь», тем выше получится вылет. - Двойное движение: ступня толчковой ноги, двигаясь вперед (от тела райдера), выполняет шавит, а ступня ведущей ноги, двигаясь вверх, в сторону (от тела райдера) и чуть-чуть вперед (бедро разворачивается наружу, нога значительно сгибается в колене), закручивает доску на флип внешней стороной подошвы. - Сложный момент - приземление. Необходимо успеть вернуть разлетевшиеся в разные стороны ноги на исходную позицию, поймать ступнями провернувшуюся доску и удачно приземлиться. Тренируйся!