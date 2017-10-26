Тренировка ягодичных мышц: плие со штангой, шаги назад с гантелями

Юрий Царев, СТВ:

Лето завершилось. В принципе, его и не было. Если Вы по какой-то причине не приобрели к нему форму, ещё можно это сделать к лету-2018. Что мы с удовольствием и начнём прямо сейчас вместе с моей прекрасной соведущей, абсолютной чемпионкой Беларуси в разделе фитнесс-бикини, финалисткой Кубка Москвы Лилией Салимгареевой.

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:

Итак, сегодня мы начнём тренировку на самую любимую группу мышц – орешек – ягодичные. Первое упражнение у нас будет плие со штангой сумо.

Итак, берёмся узким хватом, снимаем штангу, отходим от стойки.

Ставим позицию ног широкую, носки направлены в стороны, колени при приседании направляются также в стороны. При этом попа отходит назад, присела, растянули и наверх.

Колени всегда в полусогнутом состоянии. Угол между коленом и пяткой должен быть 90 градусов. Также следите за Вашей спиной, она должна быть ровная.

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:

Итак, следующее упражнение у нас будет прорабатывать внутреннюю поверхность бедра, внешнюю и заднюю. Это будут выпады с гантелями с отшагиванием назад.

Берём гантели, позиция ног ровная, и делаем шаг назад, ровненько садимся.



Не заваливаем колено вперёд, угол – всё те же 90 градусов. После меняем, и работаем на вторую ногу без отдыха. Такое упражнение делаем 4 подхода по 15 раз на каждую ногу. Спина ровная.

Лилия Салимгареева, абсолютная чемпионка Беларуси в разделе фитнесс-бикини:

Следующее упражнение мы будем выполнять в тренажёре – разведение и сведение ног. Всё очень просто: сели, приняли горизонтальное положение, спинка ровная. Установили себе вес, который сможете поднимать и начинаем работу. Плавно свели и развели.

Разводите не совсем до конца, так же, как и сводите, чтобы мышцы были всегда в напряжении.



Спешить не нужно, упражнение делаем медленно. 4 подхода по 30 раз.