Тренировка олимпийского призера по десятиборью Андрея Кравченко: мастер-класс от спортсмена

Любой тренировке предшествует разминка. Кравченко бежит 10 кругов в темпе, пульс – 130. Наша разминка началась с бега трусцой.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Мы начинаем с головы, например, шеи. Разминаем шею. Потом – верх, плечи. Круговые вращения тазом. Это самое коронное, наверное, упражнение всех.

На разминку должно уходить от 30 минут до часа.

Икры берете, раздвигаете в сторону и садитесь на них. Можно 15 минут сидеть.

Когда все мышцы готовы к работе, переходим к подготовительным упражнениям.

В десятиборьи при двух тренировках в день спортсмен отрабатывает не более 3-4 видов программы.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Ядро не бросают, не метают. Его толкают.

Мы начали с ядра, ведь белорусская школ славится нашими толкателями, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Снарядит достался мужской – 5 кг, женский весит 4 кг.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Мы толкаем 7 кг 260 г.

Итак, овладев толкательными навыками, по логике жанра, переходим к следующему виду. Как вы понимаете, «копье мне в руку».

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Копье должно лежать вдоль разреза руки.

Это орудие амазонки весит всего 600 г, мужское – 800 г.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Чтобы личный рекорд в этом году установить, 14 лет пришлось овладевать.

Нет предела совершенству. Успех налицо.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Семиборье – зимой, десятиборье – летом.

Я начала в 14, через полгода стал уже в восьмиборье чемпионом страны. Полгода позанимался. Первый мой чемпионат был в Гродно.

Вы стоите, садитесь на правую ногу. Все движение идет с правой ноги. Потом уже сам бросок идет. Копье надо класть на плечо. Оно должно проходить вдоль тела всего, когда будете метать.

Метнуть не представлялось возможности, зато 80 см покорились.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр:

Вам надо приземлиться на спину.

Тренировка Андрея может длиться от двух до пяти часов, ведь это хлеб десятиборца.

Сам Андрей не против получить мастер-класс по плаванию. Говорит, что Александру Герасименю не обгонит, а вот новые ощущения и азарт ему по вкусу.