Только на СТВ! Чаепитие у Президента Беларуси с Домрачевой сразу после громкой победы!

Новости Олимпиады. Эти кадры уже успели облететь весь мир... Кадры, которые доказали всем и каждому, что в этой олимпийской гонке Дарье Домрачевой просто не было равных. «Браво!» нашей Даше скандировал многотысячный и многонациональный стадион, о ней пишет мировая пресса, ею гордятся белорусы, ну, а особенно тепло наши болельщики и лично Президент Александр Лукашенко поздравляли олимпийскую чемпионку сразу после победы.

Силу нашей спортсменки признали и ее нынешние соперницы по трассе, которые по меркам биатлона остались далеко позади. От ближайшей преследовательницы именитой норвежки Туры Бергер Дарья оторвалась почти на 40 секунд.

А всю серьезность своих намерений Домрачева показала уже с первых метров дистанции. Белорусская спортсменка стартовала 9-й, и уже на первом подъеме Дарья догнала основную группу лидеров, а после первой стрельбы, на которой никто из авангарда не промахнулся, она уступала лишь 10 секунд.

Ключевым в гонке стал второй огневой рубеж, с которым она вновь справилась безупречно, в отличие от других лидеров гонки, и первой ушла на дистанцию. У нее постоянно менялись преследователи, но Домрачева никому первенство уступать не собиралась. Не помешал этому даже промах на заключительной «стойке»: несмотря на штрафной круг, она уверенно финишировала с флагом в руках.

На финише уже олимпийскую чемпионку встретили всеобщим ликованием трибуны. Восторг выражали не только белорусы, но и болельщики из других стран. Ощущение, что наш триумф объединил всех зрителей. И это особенно приятно, потому что эту победу действительно ждали, в нее верили и было видно, что поддерживал Дашу каждый человек, пришедший на старт гонки. К слову, свою нынешнюю олимпийскую победу Даша посвятила Беларуси и своей маме.

Болельщики:

Супер! Мы лучшие!

Мы рады первому месту. Это наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде! Мы счастливы. Даша, молодец! Ждем от тебя еще побед!

Мы все ждали этой победы и теперь она самая великая биатлониста в мире. Ура!

А уже позже ликовал весь комплекс отдыха «Беларусь», расположенный в Красной Поляне. Это один из лучших отелей Сочи. Его территория объединила в одну семью и спортсменов, и любителей спорта из разных стран. Тут овациями, криками «Браво!», огромными букетами роз встретили олимпийскую чемпионку.

С блестящей победой Дашу поздравил лично президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер тепло пообщался с Дарьей и со всеми, кто болел за наших спортсменов, и пригласил к себе на чаепитие, сообщили в програме Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько секунд – и триумфальный финиш. На кадрах, снятых болельщиком видно, с каким упорством Даша Домрачева шла к победе. Трибуны ликуют! Позже спортсменка расскажет, что преодолевать жесткие спуски и скользкие метры дистанции помогали болельщики. Поддержка стадиона, по словам теперь уже олимпийской чемпионки, – это мощный заряд. Добрые слова- поздравления на последнем круге, еще даже не успев пересечь финишную черту, белорусская биатлонистка услышала от зрителей на трибунах.

А это уже встречают обладательницу олимпийского «золота» коллеги по команде в комплексе отдыха «Беларусь» в Красной Поляне. В эти Олимпийские дни здесь многолюдно. Сегодня спортсмены, болельщики сплотились в большую дружную семью. Всеобщее ликование в честь победы белорусской биатлонистки – Дарьи Домрачевой.

Никаких шумных вечеринок – впереди старты. Даша сдерживает эмоции, однако цветы и аккуратно расправленный на доме флаг Беларуси говорит о ее высокой заслуге.

С олимпийским «золотом» чемпионку поздравил лично президент. Белорусский лидер тепло пообщался с Дашей, с участниками команды и со всеми теми, кто болел за наших спортсменов. Александр Лукашенко пригласил к себе на чаепитие. Символические тосты поздно вечером больше походили на душевный разговор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты творишь историю. Макей, МИД могут уходить в отставку. Сегодня вся Россия, немцы, французы… Что поддерживали. После того, как шли, «зеленая» улица. Наших девчат там сажали в вагончики без очереди. Беларусь, Домрачева. Спасибо!

За победу!

Дарья Домрачева:

Когда я спускалась со спуска - туман приходил на стрельбище - я думала: Господи, хоть бы все отстрелялись уже!

Александр Лукашенко:

Вот это - первый золоченный знак Президента НОК. №1. Я рад тебе вручить!

Дарья Домрачева:

Когда мне сообщили новость, что я удостоена чести нести флаг на открытии - я переживала по этому поводу. У меня мысль была - я не понесу флаг, лучше - финиширую.

Александр Лукашенко:

Значит, понесешь на закрытии!

Я сегодня комментировал твою гонку. Особенно когда ты догнала эту Кузьмину. Она ей предлагает: «Иди вперед». Та руки опустила: «Нет, иди ты». И когда ты за ней пришла на рубеж, ты была второй. Молодец, отдохнула, посмотрела: эти далеко. Вышла, стрельнула, та махнула. Это был пик.

Дарья Домрачева:

Сегодняшняя победа - сошлись все звезды, сработала вся команда. Ребята, сервисеры, сработали просто изумительно сегодня! Не было бы их - не было бы, наверное, сегодняшней медали.

Александр Шакутин, председатель РОО «Белорусская теннисная федерация»:

Все восхищаются француженками, гречанками. Но я всегда говорил: белорусская женщина - самая красивая, самая преданная, самая искренняя, самая трудолюбивая! Вот Дашка сегодня это подтвердила. Я действительно получил истинное удовлетворение от того, что сегодня она сделала и еще раз доказала, что наша женщина действительно соответствует тем критериям, о которых я говорил.

Ксения Санкович, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне по художественной гимнастике:

Дашка, от всей души поздравляю, потому что я представляю, насколько тебе было тяжело, потому что та ответственность, которая на тебе лежала с самого начала, все делали ставки на тебя, потому что у нас не так много и олимпийских дисциплин, и шансов в каждой из них, чтобы победить.

За женщин, у которых мужской характер. Поэтому в хорошем смысле всем вам, девчонки, которые сегодня сражались, тоже иметь мужскую жилку, которая помогает вам побеждать.

Федор Повный, протоиерей:

Наша страна небольшая. Твоя золотая медаль стоит 10 других медалей!

Искренне скажу, что я за тебя молился Богу. И молился усердно. И когда ты стартовала, я тебе послал благословение. Я хочу тебе пожелать одного: чтобы твой успех не вскружил тебе голову, а дал стимул к еще большим победам. И чтобы ты эти победы не приписывала себе, потому что мы очень часто любим не человека, а его свойства, данные в недолгое владение. Пользуйся этим во благо страны и того народа, плоть от плоти и кровь от крови которого ты являешься.

Самое тяжелое в нашей жизни - это уметь порадоваться радости другого. И вот когда вы порадуетесь искренне этой радости, вам это воздастся сторицей. И тогда вы будете настоящей командой.

В биатлонной программе Сочи-2014 еще 7 медальных гонок. И как минимум в трех выступит олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Однако, как призналась главная героиня всех новостных лент 12 февраля, на старт она постарается выйти как обычная спортсменка.

И уже стало известно, что Дарья Домрачева сделала свой «Олимпийский выбор». Президентский спортивный клуб в рамках проекта окажет минской 1-ой спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва БФСО «Динамо» финансовую помощь в размере 100 млн. бел рублей.

«Надеюсь, что эта сумма поможет юным спортсменам поверить в себя. Потому что олимпийские медали это не какое-то чудо, это очень тяжелый труд» – сказала олимпийская чемпионка.

Награда Домрачевой – это второе «золото» за суверенную историю участия белорусских спортсменов в зимних Олимпиадах. Всего же на «белых» Играх белорусы завоевали 10 медалей. В 1994 году в норвежском Лиллихаммере мы добыли две серебряные награды: в биатлоне и коньках. В японском Нагано в 1998 году две «бронзы» принесли нам биатлонисты и Дащинский во фристайле. «Бронзу» в американском Солт-Лейк Сити в 2002 году завоевал фристайлист Алексей Гришин. А в 2006-м в итальянском Турине «серебро» выиграл представитель этого же вида спорта Дмитрий Дащинский.

Богат на медали оказался 2010 год. Это время игр в канадском Ванкувере. Там «золото» завоевал Алексей Гришин, «серебро» в биатлоне Новикова Сергея и «бронза» у нашей Даши. И вот теперь – золотая медаль Домрачевой в Сочи.