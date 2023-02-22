На дистанции – 150 человек. Как проходил чемпионат по лыжным гонкам среди спасателей Минской области в Раубичах

Новости Беларуси. В огонь, воду и на снежную трассу. В центральном регионе завершился чемпионат по лыжным гонкам среди спасателей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В результате всех заездов абсолютным победителем стала команда Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Спортивные состязания прошли в Раубичах.

На лыжную трассу вышли 150 спасателей. В каждой команде по пять человек. Первыми на старт вышли представительницы прекрасного пола. Им нужно было пробежать дистанцию в 2 километра. Среди участников были как новички, так и те, кто встал на лыжи не впервые.

Валентина Сопот, инспектор сектора надзора и профилактики Молодечненского ГРОЧС:

Сложновато было, но, как обычно, здорово, классно! Я участвую в лыжных гонках МЧС уже с 2011 года. Для спасателя это одно из главных критериев – быть в хорошей физической форме. Чтобы суметь кому-то помочь, нужно прежде всего быть самому сильным и чувствовать себя уверенно.

Александр Черкас, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Копыльского РОЧС:

Дистанция у нас была 2,5 километра, для меня сложным немного подъем оказался, подъем немного «подкис».

По итогам соревнований серебро завоевала команда Логойского районного отдела по ЧС, замкнули тройку лидеров представители пожарного аварийно-спасательного отряда.