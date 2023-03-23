Прямой эфир

Теннис. Илья Ивашко сыграет против 4-й ракетки мира

23 марта 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое белорусов вышли во второй круг теннисного турнира категории 1 000 в Майами. Александра Саснович в первом раунде основы прошла венгерку Далму Галфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко сыграет против 4-й ракетки мира-1

Наша спортсменка справилась за два сета, хотя определенные усилия приложить все же пришлось. Счет – 6:3, 7:6. Следующая оппонентка – представительница Чехии Барбора Крейчикова. Мировой рейтинг не на стороне нашей спортсменки. Илья Ивашко отправил отдыхать немца Даниэля Альтмайера – 6:2, 6:1. Далее отечественного теннисиста ждет четвертая ракетка планеты Каспер Рууд.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Илья Ивашко # Александра Саснович # Барбора Крейчикова # Каспер Рууд # Даниэль Альтмайер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Был таким же, здесь катался». Известные хоккеисты «Динамо-Минск» дали мастер-классы для детей
22 марта 2023 21:39

«Был таким же, здесь катался». Известные хоккеисты «Динамо-Минск» дали мастер-классы для детей

Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем
22 марта 2023 21:19

Старший тренер нацкоманды по самбо: конкуренция есть, но сказать, что у нас большая скамейка запасных, не можем

Юлия Апанасович прошла в полуфинал ЧМ по боксу в индийском Нью-Дели
22 марта 2023 20:43

Юлия Апанасович прошла в полуфинал ЧМ по боксу в индийском Нью-Дели