Теннис. Илья Ивашко сыграет против 4-й ракетки мира

Двое белорусов вышли во второй круг теннисного турнира категории 1 000 в Майами. Александра Саснович в первом раунде основы прошла венгерку Далму Галфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка справилась за два сета, хотя определенные усилия приложить все же пришлось. Счет – 6:3, 7:6. Следующая оппонентка – представительница Чехии Барбора Крейчикова. Мировой рейтинг не на стороне нашей спортсменки. Илья Ивашко отправил отдыхать немца Даниэля Альтмайера – 6:2, 6:1. Далее отечественного теннисиста ждет четвертая ракетка планеты Каспер Рууд.