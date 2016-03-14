Суперкубок-2016 по футболу: победа БАТЭ, попытки спасения «Шахтера» и неоднозначное судейство

Мікалай Януш, игрок ФК «Шахтер»:

Гулялі тры каманды. Сінія – добра, чорныя – так сабе, а красныя – сама лепш.

Эта цитата форварда «Шахтера» полностью отображает всю суть Суперкубка Беларуси-2016. Добротная игра БАТЭ, еще «сырой» после предсезонки «Шахтер» и неудачная работа Виталия Севостьяника – лучшего арбитра страны 2015 года. Но давайте обо всем по порядку.

Еще вначале года местом проведения Суперкубка рассматривался город Лида. Федерация, и абсолютно справедливо, ратует за популяризацию футбола в регионах. Но чем меньше времени оставалось до первого матча белорусского сезона, тем яснее становилось, что поле в Лиде может быть не готово. Потому было принято решение доверить игру такого уровня недавно обновленному стадиону, где свои домашние матчи проводит футбольный клуб «Минск», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Игорь Шлойдо, генеральный директор ФК «Минск»:

Мы к нему готовились, я надеюсь, что все будет в порядке. Мы собирали несколько раз всех заинтересованных. Это представители клубов, федерации, правоохранительных органов. Есть определенные новшества. В частности, были вопросы по пропуску болельщиков. Сделали три входа, думаю, что немножко оперативно все эти досмотровые мероприятия должны пройти.

Забегая вперед, в итоге к стадиону не было никаких претензий. Вход действительно осуществлялся быстро, и даже те, кто в последний момент приобретал билеты, не создавали вавилонского столпотворения, такого привычного на белорусских аренах.

И отдельно о болельщиках. Между двумя фан-секторами, конечно, имела место не самая дружелюбная перекличка, но никакой явной агрессии или стычек между болельщиками двух клубов мы не увидели.

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Атмосфера хорошая, вопросов нет. Уже говорил, большое спасибо болельщикам, уютный стадиончик, здорово.

Итак, все готово к открытию белорусского футбольного сезона.

Игорь Шлойдо, генеральный директор ФК «Минск»:

Хочу всех любителей футбола, футболистов поздравить с началом сезона. Это первая официальная игра, она всегда волнительная.

Игра то была, но, к сожалению для многих, в тот день на поле были три команды. Вместе с «Шахтером» и БАТЭ на авансцену вышла судейская бригада Виталия Севостьяника.

Сначала арбитр не засчитывает гол новичка БАТЭ Мирко Иванича, но через несколько мгновений меняет свое мнение и указывает на центр. После этого решения градус игры резко повысился.

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Эмоции. Поднял «вне игры», потом сказал, затем отменил. Футболисты – это тоже люди. Эмоциональные, завелись.

Чуть позже происходит эпизод с зеркальной развязкой. «Шахтер» сравнивает счет, футболисты отправляются праздновать гол, но по пути их застает решение судьи об отмене забитого мяча.

В перерыве мы не преминули отправиться за самыми свежими эмоциями болельщиков. Сравните сами.

Болельщик:

Боковой отменил. Как можно было засчитать гол? Сначала он отменил, а потом показывает, что гол засчитан. Несправедливо, обидно.

А также эмоции нейтральных зрителей.

Денис Шунто, директор ФК «Крумкачы» (Минск):

«Крумкачы» болеют сегодня за хороший футбол. Пока радует. Жестко, классно, видно, что не товарищеский матч. А то уже глаз замылился на товарищеские матчи. А сейчас настоящий футбол. Есть ли предпочтения в этой паре? Нет. Наверное, БАТЭ уже многовато. Только один раз «Гомелю» проиграли. Может, лучше, чтобы «Шахтер» выиграл.

И вновь знакомая картина: второй год кряду солигорчане без энтузиазма ждут не самой приятной утешительной церемонии. И футболисты БАТЭ, которые уже так обыденно, но заслуженно, склоняют головы для все новых золотых медалей.

До этого дня обладателями Суперкубка Беларуси становились лишь два клуба – БАТЭ и «Гомель». 13 марта третьим мог стать солигорский «Шахтер» – не получилось. Борисовский БАТЭ завоевал свой шестой Суперкубок страны.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

Я рад, что мы победили. Титул есть титул. И у нас есть новое достижение. Кубков, побед мало не бывает.

К слову, если вы считаете что в нашем рассказе мы предвзяты к судейству, то послушайте мнение трибун и самих участников матча.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:

Никому не помогая, считаю, в целом справились удачно.

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Я не хочу разбирать моменты, просто нужно трактовать их одинаково. Два гола в абсолютно идентичной ситуации. Нам засчитал – засчитывайте, чтобы и мы забили. И все. Думаю, вопросов не возникло бы.

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:

Нормально отработали, в принципе. У меня нет претензий – мы выиграли.

Белорусский футбольный сезон традиционно стартовал матчем за Суперкубок. Некоторое специалисты и болельщики незаслуженно считают Суперкубок формальным трофеем. Эти скептики заблуждаются, ведь, говоря словами главного тренера БАТЭ, которого неустанно поздравляли и во время победного интервью.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:

Я бы не сказал, что обыденно, все-таки много титулов не бывает. Мы очень рады, что начали наш сезон с выигрыша Суперкубка. Это придаст нам хорошее настроение, будем знать, что по крайней мере мы на правильном пути.

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:

Все-таки его называют Суперкубок. Это игра, противостояние клубов, болельщиков, команд, футболистов. Что-то он значит в любом случае. Может, не так, как финал Кубка Беларуси, но, как-никак, проигрывать все равно неприятно.