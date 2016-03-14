Суперкубок-2016 по футболу: победа БАТЭ, попытки спасения «Шахтера» и неоднозначное судейство

Мікалай Януш, игрок ФК «Шахтер»:
Гулялі тры каманды. Сінія – добра, чорныя – так сабе, а красныя – сама лепш.
Эта цитата форварда «Шахтера» полностью отображает всю суть Суперкубка Беларуси-2016. Добротная игра БАТЭ, еще «сырой» после предсезонки «Шахтер» и неудачная работа Виталия Севостьяника – лучшего арбитра страны 2015 года. Но давайте обо всем по порядку.
Еще вначале года местом проведения Суперкубка рассматривался город Лида. Федерация, и абсолютно справедливо, ратует за популяризацию футбола в регионах. Но чем меньше времени оставалось до первого матча белорусского сезона, тем яснее становилось, что поле в Лиде может быть не готово. Потому было принято решение доверить игру такого уровня недавно обновленному стадиону, где свои домашние матчи проводит футбольный клуб «Минск», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Игорь Шлойдо, генеральный директор ФК «Минск»:
Мы к нему готовились, я надеюсь, что все будет в порядке. Мы собирали несколько раз всех заинтересованных. Это представители клубов, федерации, правоохранительных органов. Есть определенные новшества. В частности, были вопросы по пропуску болельщиков. Сделали три входа, думаю, что немножко оперативно все эти досмотровые мероприятия должны пройти.
Забегая вперед, в итоге к стадиону не было никаких претензий. Вход действительно осуществлялся быстро, и даже те, кто в последний момент приобретал билеты, не создавали вавилонского столпотворения, такого привычного на белорусских аренах.
И отдельно о болельщиках. Между двумя фан-секторами, конечно, имела место не самая дружелюбная перекличка, но никакой явной агрессии или стычек между болельщиками двух клубов мы не увидели.
Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Атмосфера хорошая, вопросов нет. Уже говорил, большое спасибо болельщикам, уютный стадиончик, здорово.
Итак, все готово к открытию белорусского футбольного сезона.
Игорь Шлойдо, генеральный директор ФК «Минск»:
Хочу всех любителей футбола, футболистов поздравить с началом сезона. Это первая официальная игра, она всегда волнительная.
Игра то была, но, к сожалению для многих, в тот день на поле были три команды. Вместе с «Шахтером» и БАТЭ на авансцену вышла судейская бригада Виталия Севостьяника.
Сначала арбитр не засчитывает гол новичка БАТЭ Мирко Иванича, но через несколько мгновений меняет свое мнение и указывает на центр. После этого решения градус игры резко повысился.
Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Эмоции. Поднял «вне игры», потом сказал, затем отменил. Футболисты – это тоже люди. Эмоциональные, завелись.
Чуть позже происходит эпизод с зеркальной развязкой. «Шахтер» сравнивает счет, футболисты отправляются праздновать гол, но по пути их застает решение судьи об отмене забитого мяча.
В перерыве мы не преминули отправиться за самыми свежими эмоциями болельщиков. Сравните сами.
Болельщик:
Боковой отменил. Как можно было засчитать гол? Сначала он отменил, а потом показывает, что гол засчитан. Несправедливо, обидно.
А также эмоции нейтральных зрителей.
Денис Шунто, директор ФК «Крумкачы» (Минск):
«Крумкачы» болеют сегодня за хороший футбол. Пока радует. Жестко, классно, видно, что не товарищеский матч. А то уже глаз замылился на товарищеские матчи. А сейчас настоящий футбол. Есть ли предпочтения в этой паре? Нет. Наверное, БАТЭ уже многовато. Только один раз «Гомелю» проиграли. Может, лучше, чтобы «Шахтер» выиграл.
И вновь знакомая картина: второй год кряду солигорчане без энтузиазма ждут не самой приятной утешительной церемонии. И футболисты БАТЭ, которые уже так обыденно, но заслуженно, склоняют головы для все новых золотых медалей.
До этого дня обладателями Суперкубка Беларуси становились лишь два клуба – БАТЭ и «Гомель». 13 марта третьим мог стать солигорский «Шахтер» – не получилось. Борисовский БАТЭ завоевал свой шестой Суперкубок страны.
Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Я рад, что мы победили. Титул есть титул. И у нас есть новое достижение. Кубков, побед мало не бывает.
К слову, если вы считаете что в нашем рассказе мы предвзяты к судейству, то послушайте мнение трибун и самих участников матча.
Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:
Никому не помогая, считаю, в целом справились удачно.
Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Я не хочу разбирать моменты, просто нужно трактовать их одинаково. Два гола в абсолютно идентичной ситуации. Нам засчитал – засчитывайте, чтобы и мы забили. И все. Думаю, вопросов не возникло бы.
Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Нормально отработали, в принципе. У меня нет претензий – мы выиграли.
Белорусский футбольный сезон традиционно стартовал матчем за Суперкубок. Некоторое специалисты и болельщики незаслуженно считают Суперкубок формальным трофеем. Эти скептики заблуждаются, ведь, говоря словами главного тренера БАТЭ, которого неустанно поздравляли и во время победного интервью.
Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ:
Я бы не сказал, что обыденно, все-таки много титулов не бывает. Мы очень рады, что начали наш сезон с выигрыша Суперкубка. Это придаст нам хорошее настроение, будем знать, что по крайней мере мы на правильном пути.
Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Все-таки его называют Суперкубок. Это игра, противостояние клубов, болельщиков, команд, футболистов. Что-то он значит в любом случае. Может, не так, как финал Кубка Беларуси, но, как-никак, проигрывать все равно неприятно.