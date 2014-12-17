Новости Беларуси. Стипендиатам Президентского спортивного клуба 17 декабря вручили именные свидетельства. В 2015 году стипендии будут получать 217 юных спортсменов и тренеров-преподавателей. Все они на протяжении года активно принимали участие в соревнованиях различного уровня: от чемпионатов мира и Европы до олимпийских фестивалей молодежи.

Дмитрий Лукашенко, Председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Более четверти спортсменов подтвердили почетный статус стипендиата нашего клуба. Приятно отметить тот факт, что в нашей спортивной семье сохраняется преемственность. Те, кто еще недавно стоял на олимпийском пьедестале, сегодня уже готовят новые кадры, а представители спортивных династий с успехом продолжают дело своих родителей.

Оксана Ермоленко, стипендиат государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Большие эмоции. Это для меня впервые. Я очень рада, я буду добиваться еще большего, больших результатов.

Анна Тарасюк, стипендиат государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Это очень хорошо, что нас отмечают. Также хотелось бы сказать огромное спасибо Президентскому спортивному клубу за оказанную поддержку и помощь.

К слову, в 2014 году стипендиаты становились победителями континентальных и мировых соревнований 31 раз. Запоминающимся оказалось выступление белорусских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине. В медальной копилке Беларуси оказалось 8 наград. 6 из которых — заслуга стипендиатов Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.