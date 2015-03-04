Статуэтку «Атлетика» станет наградой для лучших белорусских легкоатлетов

Новости Беларуси. Белорусская федерация лёгкой атлетики в целом, и её председатель Вадим Девятовский в частности — на гребне свежих идей.

Так, лучшие представители «королевы спорта» в сезоне 2014/15 получат легкоатлетический «Оскар», который станет ещё одним стимулом для профессионального роста.

Уникальная награда будет вручена тринадцати спортсменам и спортсменкам в четырёх возрастных категориях. Не останутся без внимания и тренеры, подготовившие чемпионов.

Статуэтка, которая носит название «Атлетика», сделана из бронзы. Чем старше лауреат — тем она тяжелее, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Бронзовая бегунья с крыльями олицетворяет олимпийского пегаса, наделённого выносливостью, скоростью и силой. Помимо уникального приза, лучших легкоатлетов страны ожидают и денежные премии.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы хотим, чтобы это было ежегодно. Мы уверены, что такая фигурка, такое бремя, такое внимание будет способствовать мотивации во всех возрастных категориях, чтобы бороться за атлетику. Мы хотим, чтобы это действительно был такой спортивный легкоатлетический «Оскар», за который будут сражаться наши легкоатлеты – за медали, за места, за престиж, понимая, что в конце года, в конце сезона ты можешь стать обладателем этой награды. А мы желаем, чтобы наш будущий олимпиец имел все четыре награды, то есть всех возрастных категорий.