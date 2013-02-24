Старейший в мире марафонец завершил карьеру в возрасте 101 года

Новости Индии. 101-летний Фауджа Сингх объявил о завершении своей карьеры. Последний забег «торнадо в тюрбане» (так прозвали Сингха журналисты) осуществил в Гонконге, за 1 час 32 минуты и 28 секунд преодолев 10-километровую дистанцию.

Карьеру бегуна он начал в 89 лет вскоре после смерти жены. Фауджа Сингх стал старейший участником марафона, преодолевшим дистанцию в 42 километра 195 метров на соревнованиях в Канаде в 2011 году. Правда, тогда его рекорд признан не был: у спортсмена не оказалось свидетельства о рождении, он не смог подтвердить свой возраст.



Спортсмен уверяет, что его уход из спорта вовсе не означает то, что он не собирается забрасывать занятия физической культурой.

