Слуцкий тренер Василий Шуманский получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта в Новой Зеландии

Новости Беларуси. Тренер Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике получил лицензию на Всемирные игры ветеранов спорта, которые пройдут в апреле 2017 года в Новой Зеландии.

Василий Шуманский обеспечил себе путевку на престижный турнир, заняв 4 место на чемпионате мира.

Между прочим, ученики тренера тоже не отстают от своего учителя. Они – призеры и победители областных, республиканских, мировых соревнований. «О тех, кто имеет вес» – в сюжете программы «Минщина» на СТВ.