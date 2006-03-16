Сегодня в Минске завершился мужской Чемпионат Беларуси по шахматам

В нём приняли участие 14 игроков среди которых четыре международных гроссмейстера. Борьбу за первое место вели Алексей Фёдоров, входящий в сотню сильнейших в мире и Вячеслав Дыдышко -- десятикратный чемпион страны. В итоге Дыдышко обзавёлся 11-м титулом лучшего шахматиста Беларуси, Фёдоров стал вторым, третье место у Андрея Жигалко. По итогам нынешнего Чемпионата будет сформирована команда из шести спортсменов, которая представит нашу страну на всемирной шахматной олимпиаде, стартующей 19 мая в Турине.