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Сборная по пляжному футболу обеспечила себе плей-офф суперфинала Евролиги

12 сентября 2024 12:28
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила групповой раунд суперфинала Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни обеспечили себе плей-офф досрочно. Однако отбывать номер они не стали. Счет в поединке с французами был открыт уже на первой минуте. Далее преимущество подопечных Николаса Альварадо только росло. После первого периода белорусы вели со счетом 2:1. Белорусы сбавили темп в заключительном периоде, позволив возродить интригу. Но последнее слово все равно осталось за отечественными футболистами. Результат – 6:3. Наша команда набрала 9 баллов, и вышла в плей-офф с первого места в квартете. Поединок 1/4 финала с участием белорусов пройдет 13 сентября.
 

# Спортивные соревнования

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