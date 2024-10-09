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Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась выходить на матч с белорусами

09 октября 2024 11:11
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Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась проводить матч отборочного турнира чемпионата мира с белорусами, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась выходить на матч с белорусами-1

Напомним, поединок должен состояться сегодня, 9 октября. Однако федерация прибалтийской страны запретила игрокам выходить на поле. Причиной такого решения стали политические мотивы. Нашим парням будет присуждена техническая победа – 3:0. Впрочем, в том, что подопечные Николаса Альварадо прошли бы соперника, мало кто сомневается в мире. Белорусы на групповом этапе заняли первое место, а литовцы – третье, натужно шагнув в плей-офф только по дополнительным показателям.

# Спортивные соревнования # Международная политика

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