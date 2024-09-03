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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по суперфиналу Евролиги

03 сентября 2024 14:05
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Сборная Беларуси по пляжному футболу выступит в группе Б суперфинала «Евролиги». Таковы результаты жеребьевки, которая прошла в Барселоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по суперфиналу Евролиги-1

Турнир пройдет с 10 по 15 сентября. Подопечным Николаса Альварадо предстоит помериться силами с дружинами Швейцарии, Франции и Молдовы. Всего сформированы три пульки. Для того чтобы гарантировано продолжить борьбу, нужно занимать место не ниже второго. Впрочем, даже третья позиция при определенных обстоятельствах даст путевку в плей-офф.

# Спортивные соревнования

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