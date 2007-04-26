Сборная Беларуси по хоккею опробовала лед Арены в Мытищах

27 апреля наша сборная сразится в стартовом матче мирового чемпионата с чехами. Начало поединка в 19:15 по белорусскому времени. Есть новости, касающиеся и состава нашей команды. Не поехал в Москву защитник Максим Цветков. Его выздоровления долго ждали, потом делегат могилевского "Химволокна" даже сыграл в спарринге со Словакией, но обострилась травма носа, и тренеры на него больше не рассчитывают. Травмирован пока и Константин Кольцов, однако нападающий уфимского "Салавата Юлаева" в заявку включен. Его появление на льду ожидается в самое ближайшее время.