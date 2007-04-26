Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею опробовала лед Арены в Мытищах

26 апреля 2007 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
27 апреля наша сборная сразится в стартовом матче мирового чемпионата с чехами. Начало поединка в 19:15 по белорусскому времени. Есть новости, касающиеся и состава нашей команды. Не поехал в Москву защитник Максим Цветков. Его выздоровления долго ждали, потом делегат могилевского "Химволокна" даже сыграл в спарринге со Словакией, но обострилась травма носа, и тренеры на него больше не рассчитывают. Травмирован пока и Константин Кольцов, однако нападающий уфимского "Салавата Юлаева" в заявку включен. Его появление на льду ожидается в самое ближайшее время.

Другие новости рубрики

Все новости
26 апреля 2007 08:40

По какому пути дальше пойдет белорусская Олимпийская академия?

25 апреля 2007 10:13

Федерация хоккея Беларуси и тренерский совет подвели итоги прошедшего чемпионата и наметили планы на будущее

25 апреля 2007 09:48

Очередной праздник Грации, Мощи и Красоты прошел в Минске