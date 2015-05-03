Сборная Беларуси по гандболу снова проиграла Дании в рамках отбора на Евро-2016

Новости Дании. Снова «минус 9». Результат гостевого поединка мужской гандбольной сборной против коллег из Дании получился не менее удручающим, чем четверговые цифры на табло «Чижовка-Арены».

Родоначальники гандбола поразили белорусскую рамку 32 раза, в то время как подопечные Юрия Шевцова суммарно забросили 23 мяча.

Лучшими в составе нашей сборной в этой игре стали братья Сергей и Денис Рутенко. Каждый и них всколыхнул датскую сетку по пять раз.

Благодаря двум уверенным викториям над командой Беларуси скандинавы ушли в солидный отрыв в таблице отборочной группы 2. Нашим земляками теперь остается бороться лишь за второе место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».