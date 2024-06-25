Саснович и Шиманович сыграли первые матчи квалификации Уимблдонского турнира

Две белорусские теннисистки стартовали на Уимблдонском турнире с квалификационного раунда, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович в первом матче отбора встречалась с Вероникой Эрьявец из Словении и одержала победу со счетом 6:2, 6:2. Александра вышла в полуфинал квалификации, где встретится с хорваткой Леа Бошкович, 199-м номером мирового рейтинга. Саснович занимает 124-ю позицию в табели о рангах. Ирина Шиманович уступила американке Кайли Дэй (2:6, 1:6) и выбыла из турнира.