Итальянцы завоевали пропуск в плей-офф футбольного чемпионата Европы

Футбольная сборная Италии завоевала пропуск в плей-офф чемпионата Европы. Накануне команда Лучано Спаллети встречалась с хорватами. На 54-й минуте Лука Модрич не реализовал пенальти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но спустя минуту исправил оплошность, поразив ворота итальянцев. Преимущество «шашечных» было минимальным, но «Скуадра Адзурра», как ни пыталась, организовать ответный гол не могла. И только на восьмой компенсированной минуте матча Маттиа Дзакканьи спас свою команду и обеспечил итальянцам выход в плей-офф. Хорваты заняли третье место в группе с минимум шансов выйти в следующий раунд. А сборная Италии в 1/8 финала сыграет с командой Швейцарии.

Во втором матче футболисты дружины Испании одержали победу над албанцами со счетом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес. Красная фурия заняла первое место в группе B с 9-ю очками и попутно отправила домой команду Албании, в активе которой на чемпионате Европы лишь один балл. Отметим, сборной Испании удалось сохранить ворота в неприкосновенности во всех трех матчах групповой стадии Евро.