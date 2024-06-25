Волейболистка Аида Даутова станет знаменосцем команды Беларуси на играх «Дети Азии»

В команду Беларуси вошли 144 юных спортсменов до 16 лет. Они поборются за комплекты медалей в 12 видах спорта. Это бокс, волейбол, дзюдо, настольный теннис, плавание, стрельба из лука, таэквондо, художественная гимнастика. В сборной – чемпионы и призеры Беларуси, рекордсмены страны в своих возрастных категориях.

Аида Даутова, центральный блокирующий волейбольной команды Беларуси:

Нас встретили очень душевно и по-доброму. Это очень почетно для меня – быть флагоносцем страны. Я очень переживаю, но в то же время горжусь, что именно меня выбрали. В команде волейбола очень душевная атмосфера, так как мы уже три года вместе. С другими видами спорта мы уже успели познакомиться. Некоторые учатся с нами в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Некоторые одноклассники, параллель, так что везде царит душевная атмосфера.