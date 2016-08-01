Рио-2016. Паралимпийская чемпионка из Бельгии будет добиваться эвтаназии после Игр

Новости Бельгии. Частично парализованная спортсменка собирается не просто закончить карьеру, но и проститься с жизнью.



37-летняя Марика Вервурт признается, что с каждым годом ей все сложнее даются тренировки. Каждый прожитый день Марики – маленький подвиг. Заболевание прогрессирует. Марика говорит, что тело все чаще перестает слушаться, но она готова приложить все усилия для того, чтобы закончить свою карьеру на пьедестале.



Марика Вервурт выступает в заездах на колясках и является паралимпийской чемпионкой Паралимпиады в Лондоне.

Марика Вервурт:

Все видят меня улыбающейся и с золотой медалью, но никто не видит обратной стороны всего этого. Я очень страдаю, порой сплю по 10 минут в сутки. Иногда я теряю сознание и прихожу в себя от того, что моя собака лижет мне лицо. С заходом солнца боль не прекращается, иногда я даже кричу.

Она намерена добиваться разрешения на эвтаназию – в Бельгии добровольный уход из жизни узаконен.

Для осуществления процедуры необходимо получить разрешение трех врачей.

Марика Вервурт:

Когда я сажусь в гоночное кресло, все плохое уходит, я гоню от себя все мрачные мысли и борюсь со страхом, болью и разочарованием. Так я и выиграла свои золотые медали.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 8 по 17 сентября.