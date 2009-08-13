Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Она состоялась сегодня в Доме футбола в Минске.

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации «Белорусская федерация футбола», состав пар соперников на следующей стадии турнира выглядит так:

«Гомель» (высшая лига, Д1) – ДСК (Гомель) (первая лига, Д2)

«Торпедо» (Жодино) (Д1) – «Верас» (Несвиж) (Д2)

«Гранит» (Микашевичи) (Д1) – «Неман» (Гродно) (Д1)

МТЗ-РИПО (Минск) (Д1) – «Полоцк» (Д2)

«Днепр» (Могилёв) (Д1) – «Динамо» (Минск) (Д1)

БАТЭ (Борисов) (Д1) – «Минск» (Д1)

«Нафтан» (Новополоцк) (Д1) – «Славия» (Мозырь) (Д2)

«Белшина» (Бобруйск) (Д2) – «Шахтер» (Солигорск) (Д1)

Согласно регламенту турнира, начиная с 1/8 финала, команды будут встречаться между собой по два раза – дома и в гостях. Дружины, указанные в парах первыми, стартовые поединки проведут 11 ноября на своем поле. Ответные встречи запланированы на 15 ноября.

Четвертьфинальная и полуфинальная стадии, а также финальный матч 19-го розыгрыша Кубка страны пройдут в 2010 году.