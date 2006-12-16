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Продолжается второй этап Кубка мира по велотреку

16 декабря 2006 12:26
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15 декабря Наталья Цилинская принесла нашей сборной первую награду, выиграв спринт. 16 декабря шестикратная чемпионка мира вновь поднималась на пьедестал, в гите она стала второй. Кроме того, отличился и Василий Кириенко, праздновавший "серебряный" успех в гонке по очкам. В четвертьфинале Наталья Цилинская взяла верх над своей давней подругой и соперницей россиянкой Светланой Гранковской, которая вернулась на трековое полотно после рождения ребенка. Затем в полуфинальных заездах белоруска не оставила шансов литовской приме Симоне Крупескайте. А в поединке за "золото" Цилинской хватило всего двух  заездов  чтобы оставить не у дел молодую амбициозную кубинку Лизандру Гуэрра. Правда, кубинская спортсменка взяла убедительный реванш, с лучшим временем промчавшись 500-метровый гит. Наталья Цилинская остановила секундомер на 466 тысячных позже Гуэрры и завоевала "серебро".

Василий Кириенко в скретче довольствовался только 5-м местом. Именно в этой дисциплине на первом этапе Кубка мира в Сиднее речичанин праздновал победу. Лучше Василию удалась гонка по очкам. Обойти Кириенко смог  лишь россиянин Михаил Игнатьев.

В квалификации мужского  спринта  Юрий Корженевский был  30-м, а Петр Гонтаренко 39-м, оба завершили борьбу на предварительной стадии. В женской гонке преследования на 3 километра Татьяна Шаракова финишировала 17-ой.
# Велоспорт

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