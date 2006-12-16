Продолжается второй этап Кубка мира по велотреку

15 декабря Наталья Цилинская принесла нашей сборной первую награду, выиграв спринт. 16 декабря шестикратная чемпионка мира вновь поднималась на пьедестал, в гите она стала второй. Кроме того, отличился и Василий Кириенко, праздновавший "серебряный" успех в гонке по очкам. В четвертьфинале Наталья Цилинская взяла верх над своей давней подругой и соперницей россиянкой Светланой Гранковской, которая вернулась на трековое полотно после рождения ребенка. Затем в полуфинальных заездах белоруска не оставила шансов литовской приме Симоне Крупескайте. А в поединке за "золото" Цилинской хватило всего двух заездов чтобы оставить не у дел молодую амбициозную кубинку Лизандру Гуэрра. Правда, кубинская спортсменка взяла убедительный реванш, с лучшим временем промчавшись 500-метровый гит. Наталья Цилинская остановила секундомер на 466 тысячных позже Гуэрры и завоевала "серебро".



Василий Кириенко в скретче довольствовался только 5-м местом. Именно в этой дисциплине на первом этапе Кубка мира в Сиднее речичанин праздновал победу. Лучше Василию удалась гонка по очкам. Обойти Кириенко смог лишь россиянин Михаил Игнатьев.



В квалификации мужского спринта Юрий Корженевский был 30-м, а Петр Гонтаренко 39-м, оба завершили борьбу на предварительной стадии. В женской гонке преследования на 3 километра Татьяна Шаракова финишировала 17-ой.