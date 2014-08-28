Призеров и участников чемпионата Европы по водным видам спорта чествовали 27 августа в Минске

Новости Беларуси. Заслуги белорусских спортсменов на чемпионате Европы по водным видам спорта не остались без внимания. 27 августа призеров и участников континентального старта чествовали в Министерстве спорта. Звучали теплые слова и поздравления в адрес медалистов.

Евгений Цуркин стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. Последний раз в мужском плавании на «длинной» воде «золото» у Беларуси было в далеком 1997 году. «Бронзой» поддержал начинание партнера по команде Павел Санкович.

А вот наша главная медальная надежда в плавании, Александра Герасименя, на этот раз осталась без наград, но на это были причины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Герасименя:

Конечно, хотелось и ожидалось большего. Но, к сожалению, из-за появления старых травм не удалось выйти в нужную форму, пришлось приостановить немного тренировочный процесс, поэтому, естественно, результат не был показан тот, который планировался и ожидался.

Успешным можно признать выступление наших прыгунов в воду.

Вадим Каптур и Евгений Королев в тандеме выступают всего два года, но этого хватило, чтобы отточить мастерство до серебряного блеска. Кстати, до этого медалями на крупных стартах белорусы в прыжках отмечались лишь в 2010 году.

Принимая поздравления от руководства спортивной отрасли, сами спортсмены не забывали и о наболевшем.

Евгений Королев, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду:

Хотелось бы популяризировать наш вид спорта хотя бы какими-нибудь теле-шоу. Как, например, сделали в России теле-шоу «Вышка». Было бы очень здорово такой проект на нашем телевидении.

Вадим Каптур, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду:

Тем более, считайте, все готово, все люди посмотрели. Плавание настолько массовый вид спорта, про плавание абсолютно все знают, а когда спрашивают, чем занимаюсь, отвечаю, что прыжками в воду, думают, что плаванием.