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Прекрасное выступление белорусские боксёров на II Играх стран СНГ – золото и 3 серебра

12 августа 2023 18:20
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В Орше боксеры определяли сильнейших в 13 весовых категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Прекрасное выступление белорусские боксёров на II Играх стран СНГ – золото и 3 серебра-1

Первыми на ринг вышли в супертяжелой весовой категории – свыше 92 килограммов. Белорус Денис Мацулев и россиянин Исрафил Исламов. Выступление отечественных боксеров началось на победной ноте. Денис Мацулев выиграл поединок и стал чемпионом турнира. Три последующих боя с участием белорусов, Витаса Гарцуева, Алексея Гацакова и Кирилла Дугаря, завершились в пользу их оппонентов. У наших боксеров – серебряные награды.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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