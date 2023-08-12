Прекрасное выступление белорусские боксёров на II Играх стран СНГ – золото и 3 серебра

Первыми на ринг вышли в супертяжелой весовой категории – свыше 92 килограммов. Белорус Денис Мацулев и россиянин Исрафил Исламов. Выступление отечественных боксеров началось на победной ноте. Денис Мацулев выиграл поединок и стал чемпионом турнира. Три последующих боя с участием белорусов, Витаса Гарцуева, Алексея Гацакова и Кирилла Дугаря, завершились в пользу их оппонентов. У наших боксеров – серебряные награды.