Праздник дружбы, мира и спорта – в Беларуси прошла церемония закрытия II Игр стран СНГ

Праздник дружбы, мира и спорта, который войдет в историю как масштабное и знаменательное событие. Игры стран СНГ в Беларуси состоялись. Их последний день оказался, пожалуй, самым запоминающимся и ярким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и грустным тоже: из-за расставания с любимыми спортсменами и неравнодушными болельщиками. 10 дней мультиспортивного форума буквально пролетели.

Торжественная церемония закрытия прошла в «Минск-Арене». Трибуны стали заполняться задолго до ее начала. На сцену вышли атлеты, тренеры, волонтеры и другие участники Игр с флагами стран, которые они представляют. После закрытия гостей ждала музыкальная и танцевальная программа. По итогам медального зачета Беларусь заняла второе место – у наших спортсменов 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых наград. Первая строчка у России.