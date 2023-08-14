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Праздник дружбы, мира и спорта – в Беларуси прошла церемония закрытия II Игр стран СНГ

14 августа 2023 06:29
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Праздник дружбы, мира и спорта, который войдет в историю как масштабное и знаменательное событие. Игры стран СНГ в Беларуси состоялись. Их последний день оказался, пожалуй, самым запоминающимся и ярким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и грустным тоже: из-за расставания с любимыми спортсменами и неравнодушными болельщиками. 10 дней мультиспортивного форума буквально пролетели.

Праздник дружбы, мира и спорта – в Беларуси прошла церемония закрытия II Игр стран СНГ-1

Торжественная церемония закрытия прошла в «Минск-Арене». Трибуны стали заполняться задолго до ее начала. На сцену вышли атлеты, тренеры, волонтеры и другие участники Игр с флагами стран, которые они представляют. После закрытия гостей ждала музыкальная и танцевальная программа. По итогам медального зачета Беларусь заняла второе место – у наших спортсменов 48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых наград. Первая строчка у России.

Праздник дружбы, мира и спорта – в Беларуси прошла церемония закрытия II Игр стран СНГ-4

II Игры стран СНГ запомнятся нам новыми рекордами, заполненными трибунами, слезами радости от побед и большим чувством гордости за своих спортсменов. Новые эмоции и спортивные достижения уже совсем скоро: III Игры стран СНГ примет Азербайджан в 2025 году.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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