Победителем международного хоккейного турнира на призы Президентского спортивного клуба впервые стала команда Латвии

Новости Беларуси. Международный хоккейный турнир на призы Президентского спортивного клуба сегодня, 7 ноября, финишировал в Минске. Соревнование вот уже восьмой год дает возможность юниорским сборным разных стран получить игровой опыт интернациональных стартов. За баталиями в «Чижовка-Арене» следили тысячи зрителей. Порадовала и организация турнира. В этом году впервые велись онлайн-трансляции матчей в сети и за тем, что происходит на минском льду, могли следить болельщики на разных континентах.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Второй год подряд мы играем на «Чижовка-Арене». Этот комплекс является ультрасовременным, который позволяет непосредственно матчу проводить на самом высоком организационном уровне, в том числе и в медийном плане, он дает толчок развитию.

В 2015 году у турнира появился новый победитель, впервые в истории трофей завоевала сборная Латвии. Белорусская дружина, не сумев защитить титул, стала в этом году второй. Всего в коллекции нашей сборной — три победы на турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.