По какому пути дальше пойдет белорусская Олимпийская академия?

Заседание исполкома Национального Олимпийского Комитета - мероприятие, которое не может остаться незамеченным, ведь в преддверии грядущей Олимпиады вопросов все больше, а времени для их решения все меньше.

Но 26 апреля обсуждали отнюдь не нюансы подготовки, собравшихся интересовали особенности развития в Беларуси Олимпийского образования, а то, как будет освещаться ход самих Игр.

По первому вопросу "Развития олимпийского образования" разгорелись нешуточные прения. Вопрос создания учебника по физкультуре для белорусских школьников сейчас стоит особо остро. Но у этого проекта есть как сторонники, так и противники. Как показывает практика, учить надо, в первую очередь, самих педагогов. "Белорусская Олимпийская академия" старается закрыть эту образовавшуюся брешь.

Сейчас на помощь ей пришло Министерство образования, но, тем не менее, вопрос остается открытым и актуальным. Глядя на ситуацию объективно, внедрить в одночасье во всех среднеобразовательных школах занятия по олимпийскому образованию не получится, но к этому стоит стремиться. На сегодня усилиями представителей академии совместно с НОКом Беларуси прочитали курсы лекций об олимпизме и олимпийском движении, придумана игра "Олимпийские ценности в этике и культуре спорта". Для детей были организованы, так называемые, малые олимпийские игры, в которых старались придерживаться не только принципов настоящих Олимпиад, но и соблюсти все ритуалы.

По какому пути дальше пойдет наша Олимпийская академия, решат коллегиально. Важно лишь то, чтобы это пошло на пользу обществу в целом. Что же касается второго вопроса, то освещать ход 29-ых летних Олимпийских игр, местом прописки которых является Пекин, наравне не более чем 10 тысячами журналистов со всего мира будут на благо отечественного болельщика и представители белорусских СМИ - всего порядка 30 человек.