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Плавание. Илья Шаманович вышел в полуфинал 50 метров брассом

29 июля 2023 12:49
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В Казани продолжается открытый Кубок России по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Илья Шаманович вышел в полуфинал 50 метров брассом-1

Сегодня, 29 июля, в утренней сессии прошли предварительные заплывы. В вечерней части соревнований выступят и представители Беларуси. Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай поплывут в полуфиналах на 100-метровке баттерфляем. Илья Шиманович на дистанции 50 метров брассом также вышел в полуфинал – в предварительном заплыве он показал лучшее время дня – 26,48. Также Руслан Скоморошко попробует выйти в финал на дистанции 100 вольным стилем.

И на повестке дня – два финала. Анастасия Шкурдай будет бороться за медали на стометровке на спине. А Арсений Боржаков выйдет на старт в финале на дистанции 50 метров баттерфляем.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова # Арсений Боржаков # Руслан Скоморошко # Фотофакт

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