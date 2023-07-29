Плавание. Илья Шаманович вышел в полуфинал 50 метров брассом

Сегодня, 29 июля, в утренней сессии прошли предварительные заплывы. В вечерней части соревнований выступят и представители Беларуси. Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай поплывут в полуфиналах на 100-метровке баттерфляем. Илья Шиманович на дистанции 50 метров брассом также вышел в полуфинал – в предварительном заплыве он показал лучшее время дня – 26,48. Также Руслан Скоморошко попробует выйти в финал на дистанции 100 вольным стилем.

И на повестке дня – два финала. Анастасия Шкурдай будет бороться за медали на стометровке на спине. А Арсений Боржаков выйдет на старт в финале на дистанции 50 метров баттерфляем.