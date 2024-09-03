Плавание. Игорь Бокий и Егор Щелканов выступят в финале Паралимпийских игр

Он успешно справился с квалификацией на 200-метровке комплексным плаванием. Превосходство нашего атлета было очевидным. Ближайшему конкуренту земляк привез на финише почти 4 секунды. Накануне Бокий выиграл уже четвертую золотую награду на главном старте четырехлетия. А всего в послужном списке стало 20 медалей высшей пробы.

А первым на водную дорожку вышел Егор Щелканов. Белорус не только стал первым в заплыве на 100 метрах на спине. Его время оказалось лучшим среди всех участников. К слову, именно Щелканов откроет вечернюю сессию, где атлеты непосредственно будут сражаться за места на пьедестале.