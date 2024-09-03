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Плавание. Игорь Бокий и Егор Щелканов выступят в финале Паралимпийских игр

03 сентября 2024 12:35
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Двое белорусов выступят в финале Паралимпийских игр в Париже. Традиционно легко в решающую стадию вышел Игорь Бокий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Игорь Бокий и Егор Щелканов выступят в финале Паралимпийских игр-1

Он успешно справился с квалификацией на 200-метровке комплексным плаванием. Превосходство нашего атлета было очевидным. Ближайшему конкуренту земляк привез на финише почти 4 секунды. Накануне Бокий выиграл уже четвертую золотую награду на главном старте четырехлетия. А всего в послужном списке стало 20 медалей высшей пробы.

Плавание. Игорь Бокий и Егор Щелканов выступят в финале Паралимпийских игр-3

А первым на водную дорожку вышел Егор Щелканов. Белорус не только стал первым в заплыве на 100 метрах на спине. Его время оказалось лучшим среди всех участников. К слову, именно Щелканов откроет вечернюю сессию, где атлеты непосредственно будут сражаться за места на пьедестале.

# Плавание

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