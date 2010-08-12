Плавание. Белоруска Александра Герасименя завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Третий день соревнований пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште принес в копилку белорусской сборной долгожданную медаль. Надежды отечественных любителей спорта сполна оправдала Александра Герасименя.

24-летняя минчанка стала серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем. В решающем заплыве Герасименя вновь переписала национальный рекорд 53,82 секунды. Победительнице в этом виде, британке Хэлшол, белорусская пловчиха уступила 24 сотых.

Сегодня в ходе утренней квалификационной сессии никому из белорусов пробиться в финалы не удалось. Александр Башлаков на 100-метровке вольным стилем показал 45 время. Ирина Нефедова дистанцию 100 метров баттерфляем преодолела с 40 результатом.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.