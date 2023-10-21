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Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области

21 октября 2023 10:48
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Новости Беларуси. Яркие эмоции, упорная борьба и бескомпромиссное желание победить. В эти минуты на льду «Олимпик-Арены» в Минске проходит первый матч 17-го турнира Республиканских соревнований среди любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто сильнее, сегодня выясняют команды Президента и Брестской области.

Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области-1

Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области-3

Счет открыли уже в первую минуту матча. Команда Президента уверено держит лидерство, несмотря на то, что имели место и удаления. В эти минуты идет третий период. Три шайбы были заброшены в первом периоде, второй прошел без изменений. Но уже на первой минуте третьего периода счет обновился – 4:1 в пользу команды Президента.

Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области-6

Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области-8

Отметим, что многие белорусские легендарные игроки с удовольствием участвуют в республиканских любительских соревнованиях. Тем интереснее турнир для болельщиков. Внимание к нему год от года выше. Особенно на матчах с участием главы государства! Александр Лукашенко и сегодня на льду.

Самыми яркими моментами поделимся в нашем следующем выпуске.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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