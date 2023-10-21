Хоккейный сезон открыт! Команда Президента Беларуси играет с дружиной Брестской области

Новости Беларуси. Яркие эмоции, упорная борьба и бескомпромиссное желание победить. В эти минуты на льду «Олимпик-Арены» в Минске проходит первый матч 17-го турнира Республиканских соревнований среди любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто сильнее, сегодня выясняют команды Президента и Брестской области.

Счет открыли уже в первую минуту матча. Команда Президента уверено держит лидерство, несмотря на то, что имели место и удаления. В эти минуты идет третий период. Три шайбы были заброшены в первом периоде, второй прошел без изменений. Но уже на первой минуте третьего периода счет обновился – 4:1 в пользу команды Президента.