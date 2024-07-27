Первый день спартакиады СМИ в Стайках – команда СТВ завоевала золото и бронзу

В Стайках 27 июля было весело и многолюдно. Спартакиада средств массовой информации «Здоровье» собрала рекордное количество участников – более 500, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники телевизионных, печатных и электронных СМИ, а также пресс-служб органов госуправления выясняли отношения на спортивных площадках.

Конкуренция была серьезной. И наша команда выглядела очень достойно. В первый соревновательный день копилка «Столичного телевидения» пополнилась двумя медалями. Золотую награду принес генеральный директор Александр Осенко. Он занял первое место по игре в дартс среди руководителей. Бронзу в легкоатлетическом кроссе завоевала режиссер Дарья Лавриненок. Оператор Илья Наскевич не попал в тройку сильнейших – в мужском забеге он стал четвертым. Александр Осенко: на таких мероприятиях закаляется командный дух! Подробнее.

Особых похвал заслуживают болельщики – они горячо и страстно поддерживали своих. И на крыльях этой веры в успех наши участники всеми силами стремились к подиуму. И даже если останавливались в шаге от пьедестала, удостаивались теплых слов.