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Первая белорусская награда на Олимпиаде-2012: штангистка Марина Шкеркманкова завоевала бронзовую медаль

01 августа 2012 18:47
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Новости Беларуси. В весовой категории до 69 кг Марина Шкеркманкова стала обладательницей бронзовой медали, набрав в сумме двоеборья 256 кг (113 кг - рывок + 143 кг - толчок). Чемпионкой Олимпиады-2012 стала представительница КНДР Джон Сим Ри – 261 кг, а серебро досталось румынке Роксане Кокош, у которой абсолютно идентичные показатели, что и у Шкерманковой, но ее собственный вес на 210 г меньше, чем у белоруски.

Александр Гончаров, главный тренер национальной сборной Беларуси по тяжёлой атлетике:
Я очень рад, что мы наконец завоевали медаль! Я счастлив! А впереди ещё много выступлений, ещё много вариантов завоевать медали, поэтому сегодняшняя медаль – это только начало. Надеюсь, продолжение будет таким же.

Еще одна белорусская штангистка Дина Сазановец остановилась в шаге от олимпийского пьедестала, набрав ту же сумму, что и обладатели серебра и бронзы. Однако по причине большего собственного веса она заняла 4-е место.

Спаравка ctv.by
Марина Шкерманкова родилась 9 апреля 1990 года в Витебске. Она лишь недавно перешла из юниоров во взрослую категорию. До сегодняшнего успеха Марина дважды становилась чемпионкой Европы среди юниоров, была серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов Старого Света.

# Олимпиада 2012 # Фотофакт # Медали Беларуси на Олимпиаде 2012

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