«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!

Новости Беларуси. Все взгляды хоккейных болельщиков прикованы к Гродно, где седьмым матчем финальной серии плей-офф завершается 31-й чемпионат Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок между «Неманом» и «Металлургом» стартовал в 15:55. О том, что к нему проявляют повышенный интерес любители самой популярной у нас игры, говорит и то, что все билеты, как только они появились в доступе, были забронированы за 10 минут. На трибунах Гродненского ледового дворца спорта присутствует и глава государства. Всего же они рассчитаны почти на 2,5 тысячи зрителей.

После первого периода счет не открыт – 0:0. Интрига сохраняется. Ведь две атакующие дружины – это всегда яркий хоккей. Ну а за ним следят не только на трибунах и у экранов телевизоров. В Гродно сегодня для болельщиков организованы сразу две фан-зоны.

Это просто праздник хоккея у нас. Начиная с полуфинала, «Неман» стал доказывать, что мы опять в топе, мы сильнее и сможем победить, поверьте.

Я думаю, для «Немана» будет домашнее преимущество. Победит сильнейший, будет красивый хоккей. Будем надеяться, что Жлобин станет вторым, ну, третий раз чемпионом.

Я болельщица «Немана» с 10 лет. И всегда за свой любимый клуб. Поэтому в такой день я здесь, обязательно здесь. Только «Неман», только Гродно!