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«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!

24 апреля 2023 13:49
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Новости Беларуси. Все взгляды хоккейных болельщиков прикованы к Гродно, где седьмым матчем финальной серии плей-офф завершается 31-й чемпионат Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-1

Поединок между «Неманом» и «Металлургом» стартовал в 15:55. О том, что к нему проявляют повышенный интерес любители самой популярной у нас игры, говорит и то, что все билеты, как только они появились в доступе, были забронированы за 10 минут. На трибунах Гродненского ледового дворца спорта присутствует и глава государства. Всего же они рассчитаны почти на 2,5 тысячи зрителей.

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-4

После первого периода счет не открыт – 0:0. Интрига сохраняется. Ведь две атакующие дружины – это всегда яркий хоккей. Ну а за ним следят не только на трибунах и у экранов телевизоров. В Гродно сегодня для болельщиков организованы сразу две фан-зоны.

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-7

Это просто праздник хоккея у нас. Начиная с полуфинала, «Неман» стал доказывать, что мы опять в топе, мы сильнее и сможем победить, поверьте.

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-10

Я думаю, для «Немана» будет домашнее преимущество. Победит сильнейший, будет красивый хоккей. Будем надеяться, что Жлобин станет вторым, ну, третий раз чемпионом.

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-13

Я болельщица «Немана» с 10 лет. И всегда за свой любимый клуб. Поэтому в такой день я здесь, обязательно здесь. Только «Неман», только Гродно!

«Неман» или «Металлург»? На финал ЧБ по хоккею приехал даже Президент!-16

«Неман» – семикратный чемпион Беларуси, «Металлург» – двукратный. В решающих сериях эти соперники встречались два раза – в 2012-м и 2013-м. По победам в финальных противостояниях у них паритет.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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