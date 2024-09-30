Определён окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций

В список вошли 24 футболиста. В защитной линии – сразу 4 игрока минского «Динамо». За созидание будут отвечать футболисты российских и европейских клубов. По сравнению с предварительным расширенным составом в сборной не оказалось форварда «Балтики» Виталия Лисаковича, нападающего португальской «Ароки» Владислава Морозова. Ближайшие матчи Лиги наций сборная Беларуси проведет 12 и 15 октября – против команд Северной Ирландии и Люксембурга. После двух туров белорусы лидируют в своей отборочной группе.