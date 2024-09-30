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Определён окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций

30 сентября 2024 14:17
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил окончательный состав для подготовки к октябрьским матчам Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определён окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций-1

В список вошли 24 футболиста. В защитной линии – сразу 4 игрока минского «Динамо». За созидание будут отвечать футболисты российских и европейских клубов. По сравнению с предварительным расширенным составом в сборной не оказалось форварда «Балтики» Виталия Лисаковича, нападающего португальской «Ароки» Владислава Морозова. Ближайшие матчи Лиги наций сборная Беларуси проведет 12 и 15 октября – против команд Северной Ирландии и Люксембурга. После двух туров белорусы лидируют в своей отборочной группе.

# Футбол # Карлос Алос

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