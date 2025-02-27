Определились все участники «Финала Четырех» Кубка Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель трофея «Мешков-Брест» не испытал проблем в противостоянии с Минским областным гандбольным клубом. После уверенной победы в гостях «мешковцы» разгромили соперника и в домашнем матче – 42:22. Могилевский «Машека» дважды обыграл гродненский «Кронон», в повторной встрече – 30:27. «Гомель» был сильнее второй команды столичного СКА со счетом 34:30. В первом поединке гомельчане также победили с разницей в 4 мяча. Ранее путевку в «Финал Четырех» оформил СКА – минчане легко прошли «Аиста Китая».