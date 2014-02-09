Олимпиада-2014 в Сочи. Австриец Маттиас Майер стал чемпионом в скоростном спуске. Белорус Юрий Данилочкин 31-ый

Новости Олимпиады. Австриец Маттиас Майер завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпиаде-2014 в Сочи. Лучший результат гонки - 2 минуты 6, 23 секунды. Кристоф Иннерхофер (Италия), поднявшийся на вторую строчку, проиграл лидеру 0,06 секунды. Бронзовая медаль уедет в Норвегию вместе с Хьетилем Янсрудом, показавшим результат 2 минуты 6,33 секунды.

Белорус Юрий Данилочкин занял 31 строчку из 50, проиграв 4 минуты 35 секунд победителю.

Юрий Данилочкин, горнолыжник (Беларусь):

Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть…

Не хватило скорости и россиянину Александру Глебову. Со временем 2 минуты 08,96 секунды он занял 23 позицию.

Победу Маттиаса Майера нельзя назвать предсказуемой. 23-летний австриец лишь дважды добивался высоких результатов в своей карьере – два вторых места Кубка мира в супер-гиганте. В скорстном спуске лучшим результатом спортсмена было 13 место на ЧМ-2013. В общем зачете Кубка мира 2013/2014 (еще продолжается) Маттиас занимает 8 строчку.

Маттиас Майер, горнолыжник (Австрия):

Я даже не ожидал, что выиграю. На первом этапе трассы соперники были быстрее. Когда увидел, что к концу они замедляются, я понял, что у меня есть шансы. Вверху снег подтаял, поэтому возникали трудности.

Должен отметить, что на этой неделе я был уверен в своих силах. После первой тренировки я ожидал, что сегодня будет отличный день. Я не надеялся на медаль, я никогда не стоял на подиуме. Я мечтал об этом, но никогда не рассчитывал на это. Сегодня я вообще не нервничал, ощущал себя прекрасно. Я понял, что самое главное – сохранять спокойствие и концентрацию, и сегодня я в этом.

Подходя к Олимпиаде-2014 в Сочи, Майер в интервью различным СМИ подчеркивал, что будет рад любой медали.

Маттиас Майер:

Любая медаль будет очень важна для меня. Очень трудно пройти всю трассу без ошибок.

В программу Олимпийских игр по горным лыжам включены 10 видов соревнований: пять среди мужчин и пять среди женщин. В них входит скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант и супер-комбинация. Всего разыгрывается 10 комплектов наград. Подробнее, здесь.