Новости Беларуси. Около 200 метателей молота собрал международный турнир на призы Вадима Девятовского в Новополоцке. В нем принимают участие спортсмены из 6 стран.

Соревнования, впервые проходившие еще во времена Советского Союза, и сегодня востребованы и по-своему уникальны. Где еще выступают две сотни метателей молота в самых различных возрастных группах, начиная с младшей, заканчивая абсолютной категорией.

Вадим Девятовский, призер Олимпийских игр:

Сегодня, можно сказать, супер погода. Был и метр снега, был и мороз покрепче. Вы видите, из спортсменов никто не напрягается по этому поводу. Они даже снимают одежды и выходят в короткой форме для лучшего чувства молота.

Спортсмены, особенно молодежь, получают на турнире соревновательную практику высокого уровня – отмечают тренеры. Да и авторитет новополоцкой школы метания молота высокий.

Во второй день соревнований выступят молотобойцы в абсолютной категории. Победителей и рекордсменов ждут призы и награды от Вадима Девятовского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».