«Нью-Джерси» Шаранговича в овертайме обыграл «Торонто»

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича на выезде обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Нью-Джерси» Егора Шаранговича на выезде обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский нападающий на первой минуте дополнительного времени забил победный гол. Форвард начинал матч в третьем звене. Провел на площадке чуть более 15 минут, нанес четыре броска по воротам, сделал два хита, заблокировал один выстрел соперника. По итогам встречи белоруса признали первой звездой противостояния. Всего в сезоне у Шаранговича 7 очков в 17 матчах. А «Нью-Джерси» одержал 11-ю победу подряд и продолжает находиться на втором месте Восточной конференции.
Еще один белорус Алексей Протас сыграл за «Вашингтон» в первом звене. Дружина уступила в серии буллитов «Сент-Луису» – 4:5. Наш форвард провел на площадке 15 минут 10 секунд, результативных баллов не набрал, нанес бросок, сделал хит и закончил встречу с показателем полезности «-1». В 19-ти матчах сезона у Протаса 4 балла.