«Нью-Джерси» Шаранговича в овертайме обыграл «Торонто»

Белорусский нападающий на первой минуте дополнительного времени забил победный гол. Форвард начинал матч в третьем звене. Провел на площадке чуть более 15 минут, нанес четыре броска по воротам, сделал два хита, заблокировал один выстрел соперника. По итогам встречи белоруса признали первой звездой противостояния. Всего в сезоне у Шаранговича 7 очков в 17 матчах. А «Нью-Джерси» одержал 11-ю победу подряд и продолжает находиться на втором месте Восточной конференции.